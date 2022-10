Epic Games offre les jeux Darkwood et ToeJam and Earl: Back in the Groove

Cette semaine, deux nouveaux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Darkwood et ToeJam and Earl: Back in the Groove. I

Cette semaine, deux nouveaux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Darkwood et ToeJam and Earl: Back in the Groove. Ils sont tous les deux téléchargeables gratuitement pendant une semaine c’est à dire jusqu’au jeudi 20 octobre à 17 heures.

Darkwood – une nouvelle perspective sur l’horreur de survie. Récupérez et explorez un monde libre riche et en constante évolution de jour, puis accrochez-vous dans votre cachette et priez pour la lumière du matin.

ToeJam & Earl: Back in the Groove est un mélange des meilleures fonctionnalités des jeux de console classiques avec une tonne d’améliorations fraîches et funky. Revivez le jeu roguelike original avec une nouvelle coopération en ligne et locale à 4 joueurs, des terriens fous, des cadeaux étranges et des extraterrestres de Funkotron !