Epic Games vous offre deux jeux cette semaine

L’Epic Games Store offre deux jeux durant une semaine. Vous pouvez les télécharger ou les ajouter à votre ludothèque Epic Games jusqu’au 30 juin.

Au cours d’une partie, les joueurs doivent étendre leur influence sur Westeros en élaborant des plans stratégiques, en forgeant des alliances judicieuses et en imposant leur puissance militaire. En tant que dirigeant d’une des grandes Maisons, le choix vous revient : prendrez-vous place sur le trône de fer par la force, la diplomatie, le soutien populaire ou bien la ruse ?

Car Mechanic Simulator 2018 met les joueurs au défi de réparer, peindre, régler et conduire des voitures.

Retrouvez des voitures classiques uniques dans les nouveaux modules « Trouvaille de Grange » (Barn Find) et « Chez le ferrailleur » (Junkyard). Avec l’option « Éditeur de voitures » (Car Editor), créez et ajoutez votre propre voiture.