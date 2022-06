ROG Strix SQ7 : le SSD PCIe 4.0 d’ASUS ROG fait à nouveau parler de lui…

Le SSD ROG Strix SQ7 du fabricant ASUS ROG fait à nouveau parler de lui. Après les bruits de couloir publiés le mois dernier, on en apprend aujourd’hui un peu plus à propos du premier SSD PCIe 4.0 d’ASUS ROG.

Comme on peut le voir sur le site du contructeur, l’engin sera en effet un SSD M.2. NVMe au format 2280 (22 mm de large sur 80 mm de long). Il exploitera une interface PCI Express 4.0 4x et il embarquera un contrôleur Phison E18 couplé à de la mémoire cache DDR4. Le Strix SQ7 profitera d’une mémoire NAND Flash 3D TLC d’origine Micron à 176 couches.

En terme de performances, ASUS ROG annonce des taux de transferts pouvant atteindre 7.000 Mo/s en lecture et de 6.000 Mo/s en écriture.

A noter que vu les vitesses de lecture – écriture paroposées par le SSD et vu son épaisseur, le SSD ROG Strix SQ7 pourra être utilisé aussi bien dans un PC que dans une console PS5.

Pour l’instant on ne sait pas quand ni à quel prix il sera commercialisé. On sait par contre qu’il sera disponible en une seule capacité de stockage (1 To)