Les boîtiers multimédia Shield TV et Shield TV Pro de NVIDIA sont disponibles à prix cassés sur le net.

Soldes : Shield TV à 117€ et Shield TV Pro à 168€

Les boîtiers multimédia Shield TV et Shield TV Pro de NVIDIA sont disponibles à prix cassés sur le net. Le site Amazon.de (la version allemande d’Amazon) propose les deux appareils à prix réduits. Les tarifs sont intéressants mais il faut noter que sur Amazon.de des frais de livraison et un ajustement de la TVA s’appliquent. Il faut donc ajouter quelques euros pour une livraison dans l’hexagone mais cela reste toutefois toujours plus intéressant que d’acheter directement en France.

Shield TV (2019) à 117,64€ sur Amazon.de (soit 123,88€ livré en France)

Shield TV Pro (2019) à 168,06€ sur Amazon.de (soit 175,43€ livré en France)

Pour rappel, les ShieldTV (2019) et Shield TV Pro (2019) permettent de regarder sur sa TV de nombreux formats de fichiers audio et vidéo. Les fichiers multimédia peuvent être stockés soit sur clé usb, soit sur un disque dur ou sur un NAS. Les boîtiers fonctionnent sous AndroidTV (la version 11 depuis le début de l’année) ce qui permet d’installer de nombreusx types d’applications (jeux, logiciels, etc..) ou d’accéder à des services de streaming vidéo comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Youtube, etc..

Par rapport aux box chinoises bon marché les box de NVIDIA offrent l’avantage d’être très performantes et d’être régulièrement mise à jour. Le constructeur propose un support exemplaire et les ShieldTV bénéficient à chaque fois d’améliorations, de correctifs et de nouveautés.

Pour plus d’informations, vous trouverez les caractéristiques techniques complètes de la Shield TV sur cette page de NVIDIA et celles de la Shield TV Pro sur celle-ci. A noter que depuis leur sortie elles coûtent respectivement 159,99€ et 219€. Aujourd’hui, les tarifs sont vraiment très intéressants.