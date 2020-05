French Days 2020 : ça démarre aujourd’hui !

Bonne nouvelle pour les amateurs de bons plans et de bonnes affaires, l’édition 2020 des French Days démarre dès aujourd’hui. Pour rappel, les French Days sont une période commerciale orchestrée par plusieurs enseignes françaises (dont Darty, Fnac, CDiscount, Boulanger, RueDuCommerce, etc..) dans le but de concurrencer le Black Friday ainsi que le Prime Day d’Amazon.

L’événement aura lieu cette année du 27 mai au 2 juin. Ce sera certainement l’occasion de faire de bonnes affaires sur du matériel high tech et des produits informatique (mais pas que…) en cette période post confinement, et en attendant les soldes qui pourraient apparemment être reportées en juillet prochain.

Voilà quelques sites qui ont annoncés leur intention de participer aux French Days 2020 : Amazon.fr, But.fr, Cdiscount, Conforama, Darty, FNAC, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, etc…