La vague 6 de Mario Kart 8 Deluxe est enfin disponible !

Après plusieurs mois d’attente, ça y est la sixième et dernière vague de circuits additionels pour le jeu Mario Kart 8 Deluxe est enfin disponible ! La mise à jour du célèbre jeu de kart de la Nintendo Switch est proposée en téléchargement depuis tôt ce matin. La mise à jour permet de passer le jeu de la version 2.4.0 à la version 3.0.0.

Au menu de cette mise à jour 3.0.0, on peut signaler l’arrivée de 8 nouveaux circuits additionnels ainsi que l’arrivée de quatre nouveaux personnages jouables : Diddy Kong, Funky Kong, Pauline et Peachette que je vous avais déjà présenté dans cette news en septembre.

Voilà les noms des 8 nouveaux circuits apportés par la vague 6 :

Route Arc-en-ciel (Wii)

Méandres madrilènes (Mario Kart Tour)

Montagne DK (Gamecube)

Circuit Daisy (Wii)

Ruines Plante Piranha (Mario Kart Tour)

Château de Bowser 3 (Super Nintendo)

Roma Romantica (Mario Kart Tour)

Monde glacé d’Harmonie (Nintendo DS)

Nintendo annonce également sur Twitter que « la vague 6 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe ajoute aussi 15 tenues pour Mii comme la tenue Goomba et la tenue Toadette, ainsi que la possibilité d’utiliser un amiibo Daisy pour débloquer la tenue Daisy. »



Comment profiter des nouveaux circuits et personnages ?

Pour accèder aux 48 nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe (en plus des 48 circuits déjà inclus dans le jeu d’origine) et aux nouveaux personnsages, il faut non seulement posséder le jeu Mario Kart 8 Deluxe mais aussi acheter le pack de circuits additionnels vendu sur le Nintendo eShop au prix de 24,99€. Ou alors être abonné au « Nintendo Switch Online + Pack Additionnel » qui est facturé 39,99€ par an et qui donne également accés à ces circuits.

Une autre solution consiste à se procurer le « Pass Circuits Additionnels » que l’on peut maintenant trouver dans n’importe quelle boutique physique ou en ligne. Le voici par exemple à 24,99€ sur Amazon.fr.

Que continent les vagues précédentes de Mario Kart 8 Deluxe ?

VAGUE 1

La première vague déployée en mars 2022 proposait les 8 circuits suivants :

Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Nintendo 3DS)

Montagne Choco (Nintendo 64)

Supermarché Coco (Wii)

Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Nintendo 3DS)

Jardin volant (Game Boy Advance)

Dojo ninja (nouveau)

VAGUE 2



La deuxième vague est débarquée en juillet 2022 :

Escape New Yorkaise (Mario Kart Tour)

Circuit Mario 3 (Super Nintendo)

Désert Kalimari (Nintendo 64)

Flipper Waluigi (Nintendo 3DS)

Sprint à Sydney (Mario Kart Tour)

Pays Neigeux (Game Boy Advance)

Gorge Champignon (Wii)

Cité Sorbet (nouveau)

VAGUE 3

La troisième vague est sortie en décembre 2022 :

Bois Vermeil (Wii)

Route Arc En Ciel (Nintendo 3DS)

Lac Boo (Game Boy Advance)

Balade Berlinoise (Mario Kart Tour)

Mont Eboulis (Nintendo 3DS)

Jardin Peach (Nintendo 3DS)

Détour à Londres (Mario Kart Tour)

Mont Festif (Mario Kart Tour)

VAGUE 4



La 4ème vague sortie en mars 2023 ajoutait Birdo et ces 8 circuits :

Virée à Amsterdam (Mario Kart Tour)

Riverside Parc (Game Boy Advance)

Pic DK (Wii)

l’ïle Yoshi (circuit inédit),

Bousculade à Bangkok (Mario Kart Tour)

Circuit Mario (Nintendo DS)

Stade Waluigi (Gamecube)

Poursuite à Singapour (Mario Kart Tour)

VAGUE 5

La 5ème vague sortie en juillet 2023 ajoutait les personnages de Flora Piranha, Wiggler et Kamek ainsi que les 8 circuits suivants :