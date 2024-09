Cette semaine deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Le premier c’est Rugrats: Adventures in Gameland. Le second c’est Super Crazy Rhythm Castle.

Cette semaine deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Le premier c’est Rugrats: Adventures in Gameland autrement dit Les Razmokets au Pays des jeux. Le second c’est Super Crazy Rhythm Castle. Les deux titres sont offerts jusqu’au 19 septembre 2024.



Les bébés préférés de tous sont de retour en action ! Lorsque Tommy, Chuckie, Phil et Lil voient une publicité pour le nouveau jeu vidéo Reptar, ils font semblant d’être dans leur propre jeu vidéo. Grâce au pouvoir de l’imagination, les bébés transforment la maison de Tommy en un monde de jeu vidéo plein d’action, d’excitation et d’aventure. Basculez entre de magnifiques graphismes 8 bits et HD, sélectionnez votre bébé préféré et jouez à ce jeu de plateforme néo-rétro ! Rugrats: Adventures in Gameland peut être joué en solo ou en équipe avec un ami pour un jeu coopératif à deux joueurs !

Voici Super Crazy Rhythm Castle, l’aventure rythmique chaotique ! Un mélange de genres en coop unique et surprenant où il faudra travailler ensemble pour résoudre les énigmes et garder votre combo. En solo ou avec jusqu’à trois amis… arriverez-vous à prendre le château ?