Epic Games offre les jeux Industria et Lisa The Paintful

Jusqu’à jeudi prochain Epic Games vous offre les jeux Industria et Lisa The Paintful. Le premier est un jeu de tir à la 1ère personne tandis que le second est un jeu d’aventure.

Jusqu’à jeudi prochain (c’est à dire le 2 mai 2024) Epic Games vous offre les jeux Industria et Lisa The Paintful. Le premier est un jeu de tir à la 1ère personne tandis que le second est un jeu d’aventure. Vous pouvez les télécharger tous les deux ci-dessous :

INDUSTRIA est un jeu de tir à la première personne qui vous fait voyager de Berlin-Est vers une réalité parallèle, peu avant la fin de la Guerre Froide. À la recherche d’un collègue de travail perdu, vous découvrez un passé sombre dans une mystérieuse dimension parallèle.

Explorez Olathe et découvrez ses terribles secrets avec LISA: Definitive Edition, qui contient le jeu de rôle narratif d’origine LISA: The Painful et sa suite, LISA: The Joyful.