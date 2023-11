Durant une semaine, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Jitsu Squad et Mighty Fight Federation que vous pouvez récupérer gratuitement ici et là.

Jitsu Squad

Jitsu Squad est un jeu de combat coopératif à 4 joueurs avec une action de dessin animé rapide et des batailles chaotiques loufoques ! Il a l’accessibilité et la mécanique de bagarre classique de jeux comme Streets of Rage et Final Fight, mais avec la vitesse et l’intensité des jeux de combat. des jeux tels que Marvel contre Capcom II, Dragonball FighterZ et Super Smash Bros.

Mighty Fight Federation

Jetez vos adversaires contre les murs, lancez-les dans les airs et enchaînez avec des attaques rapides dans ce jeu de combat en arène. Faites votre choix parmi 14 personnages ayant chacun son propre style de jeu. Participez à des matchs en un contre un, battez-vous en équipe ou plongez-vous dans le chaos du chacun-pour-soi.