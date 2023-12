Le jeu The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition est offert

Direction l’Epic Games Store pour découvrir le jeu qui est offert en ce moment. Et pour cette journée du 26 décembre 2023 c’est au tour du titre The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition d’être disponible gratuitement. Vous pouvez le récupérer via cette page d’Epic Games.

Synopsis :

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition est la manière ultime de jouer au jeu de rôle primé d’Obsidian Entertainment et de Private Division. Les joueurs possédant déjà The Outer Worlds et ses DLC associés, Meurtre sur Éridan et Péril sur Gorgone, sur l’Epic Games Store peuvent se procurer The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition à prix réduit.* Pour activer l’option d’amélioration d’achat, le joueur doit être inscrit sur le même compte Epic Games que celui utilisé pour acheter le jeu de base et ses DLC associés.