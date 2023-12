Steam ne supportera plus Windows 7 et 8 le 1er janvier 2024

Il est bon de rappeler que les systèmes d’exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 de Microsoft ne seront plus officiellement supportés par Steam à partir du 1er janvier 2024

Rappel : Steam ne supportera plus Windows 7 et 8 dès le 1er janvier 2024

L’information n’est pas nouvelle puisque ça a été annoncée clairement et officiellement en mars 2023. Toutefois un petit rappel ne fait jamais de mal, surtout si ça permet de tenir informé certains joueurs qui étaient passés à côté de l’info, et qui risqueraient d’être pris au dépourvu dans quelques jours….

En effet, il est bon de rappeler que les systèmes d’exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 de Microsoft ne seront plus officiellement supportés par Steam à partir du 1er janvier 2024. Par conséquent, il ne sera plus possible d’utiliser le client Steam ou de télécharger des jeux sur Steam si on utilise encore l’un des ces « vieux » systèmes d’exploitation.



Valve encourage les joueurs à utiliser sans plus attendre une version plus récente de Windows, qu’il s’agisse de Windows 10 ou de Windows 11.

La raison de cet abandon de Windows 7, 8 et 8.1 par Valve est assez compréhensible dans la mesure où ces trois OS ne sont plus supportés par Microsoft depuis le 10 janvier 2023. Ils peuvent donc potentiellement contenir des failles de sécurité qui pourraient être utilisés par des personnes malveillantes.

Par ailleurs, Valve explique que « les fonctionnalités de base de Steam reposent sur une version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionne plus sur les anciennes versions de Windows. De plus, les futures versions de Steam nécessiteront des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité de Windows uniquement présentes dans Windows 10 et supérieur ».