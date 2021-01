GBA Emu : un émulateur Game Boy Advance débarque sur l’App Store d’Apple

Un développeur est parvenu à soumette sur l’App Store un émulateur Game Boy Advance et étrangement l’application a été acceptée par Apple. L’application porte le nom de “GBA Emu”. C’est un clone de l’émulateur GBA4iOS. L’application a certainement été validée de façon automatique par les robots d’Apple car il est fort peu probable que la firme de Cupertino ait pu valider un tel émulateur sur son store. D’autant plus qu’une fois installé, l’émulateur propose une fonction Direct Download et même un moteur de recherches permettant de télécharger des ROMS.

A l’heure de publier cette brève, l’application GBA Emu est encore disponible sur l’AppStore mais Apple va très certainement réagir et supprimer l’application dès qu’elle aura découvert le pot aux roses.

En attendant, les joueurs nostalgiques et amateurs de rétrogaming qui veulent jouer aux jeux GBA sur leur iPhone, iPad et iPod Touch s’en donnent à coeur joie…