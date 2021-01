Quatre SSD portables Western Digital arrivent avec 4 To de stockage !

Vu nos besoins de stockage sans cesse grandissant, le fabricant Western Digital annonce que ses SSD portables des gammes SanDisk Extreme, SanDisk Extreme Pro, WD_Black P50 et WD My Passport seront disponibles au cours du premier trimestre 2021 avec une capacité de stockage de 4 To. De quoi permettre de stocker encore plus de données…

Pour rappel, le SSD portable SanDisk Extreme est un SSD compact qui s’articule autour d’un modèle M.2. NVMe. En terme de performances, ce modèle offre des débits de 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Ce SSD intéressera les baroudeurs qui souhaitent transporter leur SSD partout avec eux puisqu’il peut résister aux chutes (jusqu’à 2 mètres) à l’eau et à la poussière (IP551). La version 4 To coûtera la bagatelle de 827,99€.

De son côté, le SSD portable SanDisk Extreme Pro est également un SSD M.2. NVMe. Plus rapide que son prédécesseur il propose des débits 2.000 Mo/s en lecture / écriture. Sa coque renforcée lui permet de résister aux chutes, à l’eau et à la poussière mais aussi de garder le SSD au frais grâce à sa conception en aluminium. La version 4 To est attendue au tarif de 950,99€.

Le troisième SSD portable à avoir droit à une version 4 To est le WD Black P50. L’engin propose lui aussi des taux de transferts pouvant atteindre 2.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture. Le modèle 4 To est prévu au prix de 814,99€.

Une capacité de 4 To est aussi au programme du WD My Passport SSD. Le SSD résiste aux chocs, aux vibrations et aux chutes (jusqu’à 2m). Sa coque est déclinée en plusieurs : coloris gris, bleu, rouge, or et argent. Du côté des débits, le My Passport SSD revendique des débits de 1050 Mo/s en lecture et de 1000 Mo/s en écriture. La version 4 To est annoncée à 827,99€.