En ce moment, la plateforme de jeux en ligne GOG offre le jeu mythique Serious Sam : The First Encounter, un jeu qui a quasiment 20 ans d’âge mais qui reste encore très agréable à jouer. Pour le découvrir ou le redécouvrir gratuitement rendez-vous sur cette page.

Description :

Dans un avenir proche, lors de leurs premiers voyages interstellaires, les humains rencontrent un grand mal qui parcourt la galaxie depuis des éons. Cet être maléfique est une incarnation des derniers immortels antiques appelés Notorious Mental. Mental a entrepris d’éliminer la race humaine, juste pour le plaisir, comme il l’a fait avec toutes les autres civilisations de l’histoire galactique.