Les hackers de la team unc0ver publient un outil pour jailbreaker iOS 13.5 et tous les iPhone y compris les plus récents

Les hackers de la team unc0ver ont réussi à percer les mystères d’iOS et il propose depuis ce week-end une nouvelle version de leur outil unc0ver servant à jailbreaker les iPhone et iPad de la firme à la pomme.

La version 5.0.1 de unc0ver permet en effet de jailbreaker tous les terminaux Apple fonctionnant avec une version comprise entre iOS 11 et iOS 13.5, y compris les derniers iPhone 11, les derniers iPad Pro (2020) et même le récent iPhone SE (2020).

Afin de réaliser ce jailbreak, la team unc0ver a utilisé une faille 0-day c’est à dire une faille qui n’est pas encore connue par Apple. Mais nul doute que la firme de Cupertino fera tout son possible pour rapidement colmater la brèche utilisée et ainsi empêcher les bidouilleurs de modifier leurs iDevices.

Le jailbreak pour qui ? pourquoi ?

Le jailbreak était une activité très en vogue sur les iPhone et les iPad il y a quelques années afin d’ajouter quelques fonctions à son smartphone (comme désimlocker son téléphone par exemple) ou customiser l’interface via différentes applis non officielles.

Aujourd’hui, avec un iOS de plus en plus abouti au fil des versions, le jailbreak devient de moins en moins répandu et de moins en moins nécessaire pour la quasi totalité des utilisateurs. Sans compter que le jailbeak est une opération qui comporte certains risques et qui peut parfois apporter son lot d’instabilités. A vous de voir si en 2020 le jeu en vaut toujours la chandelle….

Où télécharger unc0over ?

Le jailbreak unc0ver 5.0.1 est disponible en téléchargement sur le site unc0ver.dev. Il y a également sur cette page un tuto pour expliquer pas à pas comment procéder. Je vous en propose une traduction en français ci-dessous.

-1- Installez iTunes

-2- Télécharger AltStore Utilisez le lien de votre système d’exploitation.

-3- Faites un clic droit sur le zip que vous venez de télécharger et cliquez sur “Extraire tout” Attendez que cela se termine.

-4- Double-cliquez sur “Setup.exe” et suivez les instructions à l’écran fournies par AltStore.

-5- Appuyez sur la touche Windows, tapez “AltServer” et ouvrez l’application.

-6- Cliquez sur l’icône de flèche près de l’icône de réseau dans la barre des tâches. Cela fera apparaître un menu avec plusieurs icônes. Recherchez un logo en forme de diamant qui indique AltServer lorsque vous passez la souris dessus. Clique dessus.

-7- Dans l’option affichée, passez la souris sur Installer AltStore et sélectionnez votre appareil iOS.

-8- Entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe lorsque vous y êtes invité.

-9- Sur votre appareil iOS, ouvrez Paramètres → Général → Gestion des appareils et appuyez sur votre identifiant Apple.

-10- Faites confiance à AltStore.

-11- Appuyez sur le bouton “Ouvrir dans AltStore” situé au-dessus.

-12- En cas de promotion, connectez-vous au même identifiant Apple que vous avez utilisé auparavant.

-13- AltStore va maintenant installer l’application. Attendez qu’il se termine.

-14- Ouvrez unc0ver et jailbreakez !