Insolite : il fabrique une Nintendo Switch géante parfaitement fonctionnelle

Le youtubeur Michael Pick vient de confectionner une Nintendo Switch géante. La console mesure 1,77 mètres de long pour 76 cm de large. Par contre, elle pèse pas moins de 30 kilos ce qui la rend difficilement transportable contrairement à la véritable console de Nintendo.

A noter que malgré ses mensurations XXL, la machine est parfaitement fonctionnelle. Les boutons fonctionnent, les joycons fonctionnent et il est tout à fait possible de jouer sur l’écran de la console comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.

Pour jouer, les joueurs peuvent se servir des joycons intégrés ou d’une manette sans fil.

La Nintendo Switch géante de Michael Pick est 650% plus grande que la “vraie” Nintendo Switch. Sa coque est conçue en bois et le fonctionnement des boutons est pilotée par des Arduino. L’écran est en fait un téléviseur 4K.

L’initiative est plutôt bonne puisqu’une fois le projet terminé, la console géante a été offerte par son auteur à un hôpital pour enfant.