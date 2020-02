Insolite : un PC portable surpuissant et très cher (20.000€) avec 28 To de stockage !

Si vous souhaitez avoir à disposition un PC portable qui embarque une très grande capacité de stockage, c’est probablement vers le fabricant Eurocom qu’il va falloir vous tourner. En effet, le constructeur offre la possibilité au client de personnaliser complètement leur configuration et du coup d’équiper leur notebook d’une panoplie de SSD.

La gamme Sky X9C dispose par exemple de 3 emplacements M.2. NVMe et de 2 emplacements au format 2,5 pouces. En combinant les deux types de SSD, il est donc potentiellement possible d’atteindre 28 To de stockage sur un notebook via 3 SSD Sabrent Rocket de 4 To à 1666€ pièce (contrôleur Phison PS5012-E12, NAND Flash 3D TLC, PCIe 3.0 x4) et 2 SSD Micron 5100 de 8 To à 3.183€ pièce (contrôleur Marvell 88SS1074, NAND Flash TLC, SATA III). Avec une capacité de stockage de 28 Tera Octets aurez de quoi voir venir…

Evidemment une telle configuration n’est pas à la portée de toutes les bourses. D’ailleurs en sélectionnant toutes les options possibles et imaginables du Sky X9C la facture grimpe très vite et on franchit rapidement le cap des 20.000€ avec une configuration ultra musclée composée d’un écran 17″ 4K, deux GeForce RTX 2080 en SLI, un processeur Intel Core i9 9900KF, 128 Go de RAM DDR4 et nos fameux 28 To de SSD.

Par contre attention, vu l’équipement embarqué n’espérez pas un PC portable aussi fin et aussi léger qu’un Macbook Air mais plutôt à un parpaing assez épais et lourd. En effet, le Sky X9C mesure 4,72 cm d’épaisseur et pèse la bagatelle de 5,5 kilos.