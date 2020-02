Deux nouvelles unités de stockage chez Team Group : une clé au look original et un SSD portable

Le fabricant Team Group dégaine aujourd’hui deux nouveaux produits de stockage : la clé usb T193 et le SSD externe PD1000 dont je vais vous parler ci-dessous.

Assez originale, la clé usb T193 de Team Group se présente sous la forme d’une règle de 12 cm qu’il est possible de plier en deux pour gagner de la place. On peut donc la ranger dans un sac voire même dans une trousse. A noter que lorsqu’elle est déployée à angle droit elle peut aussi faire office d’équerre voir même de rapporteur. Petit plus sympathique : l’extrémité de la règle peut faire fonction de loupe et la partie graduée est aimantée. La clé usb T193 existe en trois capacités : 32 Go, 64 Go et 128 Go. Le fabricant annonce pour sa clé des débits de 90 Mo/s en lecture de 35 Mo/s en écriture. Pour le moment, le prix de la clé n’est pas connu.

De son côté, le PD1000 est un SSD portable au look plutôt classique. Néanmoins, sa taille allongée fait un peu penser à une powerbank (pas vous ?). L’engin a tout de même quelques fonctions intéressantes puisque sa coque renforcée en aluminium lui permet par exemple de résister aux chutes, aux chocs et à l’eau (jusqu’à 1 mètre de profondeur). Le SSD mesure 107 x 40 x 10,9 mm et pèse 75 grammes. Il est disponible en deux versions (512 Go et 1 To) qui offrent des taux de transferts de 1.000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture. Pas de prix non plus pour l’instant…