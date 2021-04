iOS 14 est déjà utilisé par 9 iPhone sur 10

Moins de 7 mois depuis la sortie d’iOS 14 et d’iPad OS 14, les systèmes d’exploitation mobile d’Apple équipent déjà 90% des terminaux compatibles. Depuis la sortie de la branche 14 d’iOS et d’iPadOS, le déploiement est monté crescendo au fil des mois, preuve que la dernière version a été adopté massivement par les possesseurs d’iPhone et d’iPad.

Selon les dernières estimations de Mixpanel, 9 terminaux Apple sur 10 tourneraient aujourd’hui sous iOS 14 ou iPadOS 14.