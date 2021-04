T-Force Cardea A440 : un SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 très performant livré avec deux dissipateurs (maj)

Le constructeur Team Group annonce la sortie du T-Force Cardea A440. Il s’agit d’un SSD de dernière génération qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x qui supporte la norme NVMe 1.4. D’après le fabricant, l’engin est une bête de course qui offre des débits pouvant atteindre 7.000 Mo/s en lecture et pas moins de 6.900 Mo/s en écriture.

A noter que pour refroidir le SSD : deux modules interchangeables sont fournis :

– Le premier dispose d’une surface biseautée en couches avec des ailettes en aluminium. D’après Team Group, un tel dissipateur est conçu pour augmenter la zone de dissipation thermique et peut réduire la température du SSD jusqu’à 15%.

– Le second module est un dissipateur ultra mince en graphène. Il est beaucoup plus fin et offre une bonne conductivité thermique ce qui lui permet de dissiper à lui seul la chaleur jusqu’à 9%.

La gamme T-Force Cardea A440 est proposé en deux capacité de stockage : 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

– T-Force Cardea A440 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 5.500 Mo/s en écriture (650/700K)

– T-Force Cardea A440 2 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.900 Mo/s en écriture (650/700K)

Les deux SSD sont annoncés avec un MTBF de 3 millions d’heures, une garantie de 5 ans et une endurance 700 To pour le modèle 1 To contre 1400 To pour le modèle 2 To.

Les SSD T-Force Cardea A440 seront commercialisés à partir du mois prochain. Pour l’instant on ne connaît par leurs tarifs.

MAJ : les prix viennent de tomber ! La version 1 To est annoncé au tarif de 229$ tandis que la version 2 To coûtera 429$.