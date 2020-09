iPadOS 14 est disponible, voici la liste des nouveautés

En plus d’iOS 14, Apple a également mis en ligne la version 14 d’iPadOS à destination de ses tablettes. Vous trouverez ci-dessous la liste complète de changements apportées par iPadOS 14.

Voici la liste complète des nouveautés annoncées par Apple :

iPadOS 14 présente des apps revisitées, de nouvelles fonctionnalités Apple Pencil ainsi que d’autres améliorations.

Expérience réinventée

– Différentes tailles de widget disponibles (petite, moyenne et grande) pour choisir la quantité d’informations à afficher.

– Piles de widgets conçues pour optimiser l’espace sur l’écran d’accueil et Pile intelligente capable d’afficher le bon widget au bon moment grâce à une technologie exécutée sur l’appareil.

– Nouvelle apparence des barres d’outils latérales figurant dans les apps pour afficher les fonctionnalités des apps dans la fenêtre principale.

– Nouveaux menus déroulants et nouvelles barres d’outils et fenêtres surgissantes pour faciliter l’accès à l’intégralité des commandes de chaque app.

Interface compacte

– Design compact de Siri vous permettant de vous reporter aux informations affichées et de lancer une action sans interruption.

– Interface épurée de Rechercher sur l’écran d’accueil et dans tous les apps.

– Appels téléphoniques et FaceTime affichés sous forme de bannières en haut de l’écran.

Rechercher

– Tout trouver au même endroit : recherchez des apps, des contacts, des fichiers, des informations rapides concernant la météo ou la bourse, des informations sur des lieux ou des personnalités ou lancez une recherche sur le Web en toute simplicité.

– Fonctionnalité Meilleurs résultats présentant les résultats de recherche les plus pertinents, y compris des apps, des contacts, des informations, des sites touristiques et des sites web.

– Fonctionnalité Lancement rapide vous permettant d’ouvrir une app ou site web en saisissant quelques caractères seulement.

– Suggestions de recherche au fil de la saisie affichant des résultats dès que vous commencez à saisir votre demande.

– Suggestions de recherche web pour lancer Safari et obtenir les résultats du Web les plus pertinents.

– Recherche au sein de certaines apps telles que Mail, Messages et Fichiers.

Griffonner

– Écrivez à la main dans n’importe quel champ de texte avec l’Apple Pencil pour convertir automatiquement votre saisie manuscrite en texte dactylographié.

– Rayez un mot ou une espace pour le supprimer.

– Entourez un mot pour le sélectionner afin de le modifier.

– Maintenez appuyé l’espace entre deux mots pour créer une zone de saisie supplémentaire.

– Palette de raccourcis proposant des actions exécutées fréquemment dans chaque app.

– Prise en charge de l’anglais, du chinois simplifié et du chinois traditionnel ainsi que des saisies associant anglais et chinois.

Prise de notes avec l’Apple Pencil

– Fonctionnalité Sélection intelligente permettant de sélectionner une saisie en toute simplicité, en distinguant les saisies manuscrites des dessins.

– Copiez vos notes manuscrites et collez-les au format dactylographié dans d’autres documents.

– Nouveau geste pour créer une zone de saisie supplémentaire dans vos notes manuscrites.

– Fonctionnalité Détection des données vous proposant des actions adaptées aux numéros de téléphone, adresses e-mail et autres informations manuscrites.

– Fonctionnalité Reconnaissance des formes vous permettant de dessiner des droites, des courbes et des formes parfaitement géométriques.

Siri

– Tout nouveau design compact affichant les résultats dans le coin inférieur droit de l’écran créant ainsi une nouvelle interface.

– Connaissances enrichies : l’étendue des connaissances de Siri a été multipliée par 20 en l’espace de trois ans.

– Fonctionnalité Réponses du Web permettant de trouver des réponses à davantage de questions en parcourant l’ensemble des sites web.

– Envoi de messages audio avec Siri sur iOS et CarPlay.

– Nouvelles voix et traduction disponibles dans un plus grand nombre de langues.

Messages

– Épinglage des conversations pour conserver jusqu’à neuf de vos conversations favorites en haut de votre liste de messages.

– Fonctionnalité Mentions pour envoyer un message à une personne en particulier dans une conversation de groupe.

– Possibilité de répondre à un message en particulier et de consulter l’ensemble des messages correspondants dans une vue spécifique.

– Possibilité de définir une photo de groupe pour personnaliser l’apparence d’une conversation de groupe.

Memoji

– 11 nouvelles coiffures et 19 nouveaux styles de couvre-chef pour personnaliser votre Memoji.

– Nouveaux autocollants vous permettant d’envoyer des Memoji qui rougissent ou qui font une accolade ou encore un check.

– Six nouvelles options d’âge.

– Options de masque de protection.

Plans

– Itinéraires à vélo guidant les cyclistes le long des pistes cyclables ainsi que des sentiers et des routes adaptés au vélo, tout en prenant en compte le dénivelé et la fréquentation des axes.

– Guides élaborés par des publications de confiance recommandant des bonnes adresses pour dîner ou retrouver des amis ainsi que des lieux à visiter.

– Itinéraires pour véhicule électrique pour vous accompagner dans la planification de vos trajets avec un véhicule électrique pris en charge et vous permettant d’ajouter automatiquement des étapes de recharge au cours de vos déplacements.

– Fonctionnalité Zones de congestion vous permettant d’éviter ou de traverser certaines zones réglementées dans des villes telles que Paris et Londres.

– Fonctionnalité Radars de vitesse vous prévenant à l’approche de radars de vitesse ou de feu rouge.

– Localisation plus précise pour vous repérer et vous orienter plus facilement dans les zones urbaines en cas de signal GPS faible.

Maison

– Suggestions d’automatisations pour configurer des automatisations d’un simple toucher.

– Statut visuel situé en haut de l’app Maison présentant un aperçu des accessoires requérant votre attention.

– Affichage de suggestions dynamiques d’accessoires et de scènes dont vous pouvez avoir besoin dans les commandes de Maison figurant dans le Centre de contrôle.

– Fonctionnalité Éclairage adaptatif ajustant automatiquement la couleur de vos ampoules intelligentes tout au long de la journée pour plus de confort et une meilleure productivité.

– Reconnaissance faciale pour les caméras de surveillance et les sonnettes vous informant de l’identité des visiteurs en fonction des personnes identifiées dans l’app Photos et des visiteurs récents identifiés dans l’app Maison.

– Zones d’activité pour les caméras de surveillance et les sonnettes enregistrant des vidéos et vous envoyant des notifications dès qu’un mouvement est détecté dans une zone définie.

Safari

– Performances améliorées grâce à un moteur JavaScript à la vitesse d’exécution fulgurante.

– Rapport de confidentialité indiquant les traqueurs actifs sur différents sites actuellement bloqués par la fonctionnalité Prévention intelligente du suivi.

– Gestion des mots de passe analysant vos mots de passe enregistrés en toute sécurité afin de garantir qu’aucun d’entre eux n’a été impliqué dans une violation de données.

AirPods

– Audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de tête déplaçant les sons dans l’espace et créant ainsi une expérience immersive avec son surround.

– Basculement automatique entre les appareils vous permettant de transférer en toute simplicité l’audio de votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac.

– Notifications liées à l’état de la batterie vous prévenant dès que vos AirPods doivent être rechargés.

Réalité augmentée

– API présentant des mesures de profondeur plus précises capturées par le scanner LiDAR de l’iPad Pro pour permettre aux objets virtuels d’interagir avec le monde réel de façon parfaitement naturelle.

– Location Anchors dans ARKit vous permettant de placer vos expériences de réalité augmentée à des coordonnées géographiques précises.

– Prise en charge du suivi des visages pour vous offrir des expériences de réalité augmentée en utilisant la caméra avant sur l’iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) et ultérieurs et l’iPad Pro 11 pouces et ultérieurs.

– Textures vidéo pouvant être ajoutées à n’importe quelle partie d’une scène ou d’un objet dans RealityKit pour donner vie à vos expériences de réalité augmentée.

Extraits d’app

– Un extrait d’app constitue une petite partie d’une app, disponible dès que vous en avez besoin et axé sur une tâche spécifique. Les développeurs peuvent également créer leurs propres extraits d’app.

– Conçus pour occuper un faible espace de stockage, les extraits d’app s’utilisent en quelques secondes seulement.

– Accédez aux extraits d’app à tout moment en scannant des codes QR depuis Messages, Plans ou Safari.

– Les extraits d’app utilisés récemment s’affichent dans la catégorie Ajouts récents de la Bibliothèque d’apps. Vous pouvez également télécharger l’intégralité des apps concernées si vous souhaitez les réutiliser ultérieurement.

Confidentialité

– Affichage d’un témoin d’enregistrement dès qu’une app utilise votre microphone ou votre appareil photo.

– Possibilité de partager votre localisation approximative avec les apps plutôt que votre localisation exacte.

– Accès limité à la photothèque vous offrant la possibilité de ne partager que les photos sélectionnées lorsqu’une app souhaite accéder à vos photos.

– Les développeurs d’apps et du Web peuvent désormais vous laisser le choix de vous connecter à vos comptes d’apps existants en utilisant Connexion avec Apple.

Accessibilité

– Adaptation des écouteurs pour amplifier les sons légers et ajuster certaines fréquences selon des réglages personnalisés.

– Prise en charge de la langue des signes dans FaceTime qui détecte l’utilisation de la langue des signes et place le participant concerné au premier plan lors des appels FaceTime en groupe.

– Fonctionnalité Reconnaissance des sons utilisant une technologie exécutée sur l’appareil pour identifier certains sons importants tels que des alarmes et vous prévenir via des notifications.

– Fonctionnalité Reconnaissance par VoiceOver utilisant une technologie exécutée sur l’appareil pour reconnaître les éléments figurant à l’écran en vue d’améliorer l’assistance fournie par VoiceOver durant la navigation dans les apps et sur le Web.

– Fonctionnalité Descriptions des images énonçant des phrases complètes pour décrire les images et les photos contenues dans les apps ou sur le Web.

– Fonctionnalité Reconnaissance du texte énonçant le texte identifié dans les images et les photos.

– Fonctionnalité Reconnaissance de l’écran détectant automatiquement les commandes affichées à l’écran pour vous aider à parcourir les apps plus facilement.

Cette mise à jour contient également d’autres améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

App Store

– Visualisez et parcourez plus facilement les détails les plus importants de chaque app, et consultez les jeux auxquels vos amis sont en train de jouer.

Apple Arcade

– Fonctionnalité Bientôt disponible présentant un aperçu des jeux Apple Arcade à venir et vous permettant de les télécharger automatiquement dès leur sortie.

– Fonctionnalité Voir tous les jeux améliorée vous permettant de trier et filtrer les jeux en fonction de leur date de sortie, de leurs mises à jour, de leur catégorie, des manettes prises en charge et plus encore.

– Possibilité de consulter vos réalisations directement dans l’onglet Apple Arcade.

– Fonctionnalité Reprendre la partie vous permettant de lancer un jeu auquel vous avez joué récemment sur l’ensemble de vos appareils.

– Tableau de bord Game Center vous permettant d’accéder rapidement et pour chaque jeu à votre profil, à la liste de vos amis, à vos réalisations, aux classements, etc.

Appareil photo

– Interrupteurs en mode Vidéo pour modifier rapidement la résolution des vidéos ainsi que la fréquence d’images à partir de l’app Appareil photo.

– Photos à effet miroir prises avec la caméra avant pour prendre des selfies correspondant à l’image prévisualisée.

– Lecture améliorée des codes QR pour scanner les codes plus facilement, même lorsque ces derniers sont de petite taille ou enroulés autour d’un objet.

FaceTime

– Qualité vidéo améliorée pour une résolution allant jusqu’à 1080p sur l’iPad Pro 10,5 pouces, l’iPad Pro 11 pouces (1re génération) et ultérieurs et l’iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) et ultérieurs.

– Fonctionnalité Contact visuel utilisant l’apprentissage automatique pour ajuster subtilement la position de vos yeux et rendre les appels vidéo plus naturels, même lorsque vous regardez l’écran au lieu de la caméra.

Fichiers

– Nouvelles barre latérale et barre d’outils réunissant des commandes pour un accès plus rapide aux fichiers et aux fonctionnalités.

– Prise en charge des disques externes recourant au chiffrement APFS.

Clavier et international

– Fonctionnalité Dictée du clavier exécutée sur l’appareil et effectuant l’intégralité des opérations en mode hors ligne pour préserver votre confidentialité. Pour les recherches, la fonctionnalité Dictée utilise une dictée sur serveur.

– Recherche dans le clavier des Emoji en saisissant un mot ou une expression.

– Suggestions de remplissage automatique depuis Contacts pour les adresses e-mail, les numéros de téléphone, etc. dans les apps.

– Nouveaux dictionnaires bilingues français-allemand, indonésien-anglais, japonais-chinois simplifié et polonais-anglais.

– Méthode de saisie Wubi pour le chinois simplifié.

– Prise en charge de la correction automatique pour le gaélique irlandais et le nynorsk norvégien.

– Clavier kana japonais repensé pour faciliter la saisie des nombres.

– Prise en charge par Mail des adresses e-mail utilisant des caractères non latins.

Musique

– Nouvel onglet Écouter conçu pour lire et parcourir vos morceaux, artistes, playlists et mix préférés en un même endroit.

– Fonctionnalité Lecture automatique pour poursuivre la lecture de musique similaire à la fin d’un morceau ou d’une playlist.

– Recherche améliorée affichant une sélection de morceaux en fonction de vos genres préférés et de vos activités, et vous proposant des suggestions pertinentes à mesure de votre saisie.

– Fonctionnalité Filtrage de la bibliothèque pour trouver encore plus rapidement des artistes, des albums, des playlists et d’autres éléments figurant dans votre bibliothèque.

Notes

– Menu d’actions amélioré pour verrouiller, scanner, épingler et supprimer vos notes plus rapidement.

– Fonctionnalité Meilleurs résultats vous proposant les résultats de recherche les plus pertinents.

– Possibilité de réduire ou de développer la liste des notes épinglées.

– Scannage amélioré pour réaliser des scans de meilleure qualité et un rognage automatique plus précis.

Photos

– Nouvelle barre d’outils vous permettant d’accéder rapidement aux albums, à Rechercher et aux types de médias, et de modifier en toute simplicité l’ordre des albums dans la vue Mes albums.

– Tri et filtrage de votre photothèque pour localiser et organiser vos photos et vidéos plus facilement.

– Pincez et effectuez un zoom pour trouver rapidement vos photos et vidéos dans plus d’emplacements, tels que dans Favorites ou Albums partagés.

– Prise en charge de légendes dans les photos et vidéos.

– Lecture automatique des Live Photos prises sous iOS 14 et iPadOS 14, offrant une meilleure stabilité dans les vues Années, Mois et Jours.

– Amélioration de la fonctionnalité Souvenirs proposant une sélection de photos et de vidéos plus pertinente ainsi qu’un plus grand choix de pistes musicales pour accompagner vos films souvenirs.

– Sélecteur d’images repensé au sein des apps utilisant le même système de recherche intelligente que l’app Photos pour trouver rapidement les contenus que vous souhaitez partager.

Podcasts

– Fonctionnalité Écouter plus intelligente comprenant votre file d’attente d’épisodes personnalisée ainsi qu’une liste de nouveaux épisodes sélectionnés spécialement pour vous.

Rappels

– Assignation de rappels aux participants de listes partagées.

– Création de nouveaux rappels à partir de l’écran des listes, sans avoir à ouvrir une liste spécifique.

– Suggestions intelligentes vous permettant d’ajouter des dates, des heures et des lieux d’un simple toucher.

– Personnalisation des listes avec des Emoji et de nouveaux symboles.

– Réorganisation et masquage des listes intelligentes.

Réglages

– Possibilité de définir une adresse e-mail et un navigateur web par défaut.

Raccourcis

– Raccourcis par défaut pour vous aider à débuter grâce à un dossier intégré de raccourcis conçus spécialement pour vous.

– Suggestions d’automatisations de raccourcis en fonction de vos habitudes d’utilisation.

– Dossiers pour organiser facilement vos raccourcis, que vous pouvez ajouter à votre écran d’accueil sous la forme de widgets.

– Nouvel affichage compact lors de l’exécution des raccourcis, qui n’interfère pas avec vos activités dans une autre app.

– Nouveaux déclencheurs d’automatisation exécutant des raccourcis lorsque vous recevez un e-mail ou un SMS ou lorsque vous fermez une app, ou encore en fonction du niveau de la batterie, etc.

– Raccourcis Retour au calme vous proposant un ensemble de raccourcis favorisant la relaxation afin de vous aider à passer une bonne nuit de sommeil.

Dictaphone

– Dossiers vous permettant d’organiser vos mémos vocaux.

– Catégorie « Favoris » pour identifier vos enregistrements préférés et y accéder rapidement ultérieurement.

– Dossiers intelligents regroupant automatiquement les enregistrements effectués sur l’Apple Watch ainsi que les enregistrements récemment supprimés ou ajoutés aux favoris.

– Enregistrement amélioré pour réduire les bruits de fond et la réverbération lorsque l’enregistrement est effectué en intérieur.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante.