iPhone 12 : les caractéristiques, prix et dates de sortie fuitent sur le net

Grâce à une nouvelle fuite d’informations, de nombreux détails concernant les prochains iPhone 12 ont atterri sur le net. Le leak provient du twittos Ice Universe qui a déjà divulgué de nombreuses informations au sujet de certaines smartphones Samsung par le passé. Aujourd’hui c’est Apple qui en fait les frais avec une avalanche de détails sur chacun de ses modèles.

iPhone 12 Mini

– Ecran : 5.4 pouces

– Capteurs photo : double (f / 1.6)

– Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go

– Coloris : noir, blanc, rouge, bleu, vert

– Précommande : 6 ou 7 novembre

– Disponibilité : 13 novembre

– Tarif : à partir de 699$

iPhone 12

– Ecran : 6.1 pouces

– Capteurs photo : Double (f / 1.6)

– Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go

– Coloris : noir, blanc, rouge, bleu, vert

– Précommande : 16 ou 17 octobre

– Disponibilité : 23 ou 24 octobre

– Tarif : à partir de 799$

iPhone 12 Pro

– Ecran : 6.1 pouces

– Capteurs photo : Triple (LiDAR, grand angle avec module 7P, f / 1.6, téléobjectif, zoom 4x)

– Stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go

– Coloris : or, argent, gris, bleu

– Précommande : 16 ou 17 octobre

– Disponibilité : 23 ou 24 octobre

– Tarif : à partir de 999$

iPhone 12 Pro Max

– Ecran : 6.7 pouces

– Capteurs photo : Triple (LiDAR, grand angle avec module 7P, f / 1.6, téléobjectif, zoom 4x)

– Stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go

– Coloris : or, argent, gris, bleu

– Précommande : 13 ou 14 novembre

– Disponibilité : 20 ou 21 novembre

– Tarif : à partir de 1099$

Attention, il s’agit pour l’heure uniquement de rumeurs, nous verrons si ces informations seront ou non confirmées par Apple mardi prochain lors de sa traditionnelle conférence de presse.