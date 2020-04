iPhone SE 2 : les précommandes sont ouvertes !

Comme prévu, l’iPhone SE est disponible en pré commande dès aujourd’hui à 14 heures. Voilà quelques sites et boutiques en ligne où il est possible d’effectuer une pré commande.

Pour rappel, l’iPhone SE de seconde génération est disponible en trois coloris : rouge, blanc et noir. Il existe aussi en trois capacités de stockage : 64 Go à 489€, 128 Go à 539€ et 256 Go à 659€.