Drone DJI Mavic Air 2 : les informations se précisent et des photos ont fuité…

Attendu pour le 27 avril (ou le 28 avril en France) à l’occasion d’un événement presse d’ores et déjà planifié par le constructeur, le prochain drone DJI Mavic Air 2 fait de plus en plus parler de lui sur la toile.

Les leaks d’informations et de photos sont de plus en plus nombreux. Le drone, qui sera doté de nombreux capteurs pour éviter les obstacles, sera capable d’atteindre une vitesse de pointe de 68,4 km / heure (comme le Mavic Air) et sa batterie de 3.500 mAh (2.735 sur le 1er modèle) devrait lui offrir une autonomie de 34 minutes (contre 21 minutes pour le 1er Mavic Air). D’après Slashgear, l’appareil disposerait également d’un capteur photo de 48 Mega Pixels (au lieu de 12 MP sur le Mavic Air 1) et d’un nouveau modèle de télécommande.

Rendez-vous à la fin du mois d’avril pour en savoir plus concernant les caractéristiques techniques de ce nouveau drone qui s’annonce assez prometteur. Reste toutefois à connaître aussi son prix de vente qui risque d’être assez élevé.

Voilà quelques photos du Mavic Air 2 et de sa télécommande