Le fabricant DJI, spécialisé notamment dans les drones et les caméras sportives, annonce sur son site la tenue d’un événement presse le lundi 27 avril à 9h30 PM ce qui correspond au mardi 28 avril à 3h30 dans nos contrées.

Selon toute vraisemblance, l’annonce concernera la sortie d’un nouveau drone chez DJI : le Mavic Air 2 dont les rumeurs circulent sur le net depuis quelques mois.

Tout comme le premier Mavic Air, le Mavic Air 2 sera un drone d’entrée de gamme. Il offrira des prestations légèrement revues à la hausse par rapport au modèle précédent.Le Mavic Air 2 devrait par exemple embarquer un plus grand nombre de capteurs pour détecter les obstacles et l’environnement.

Le reste des caractéristiques n’est pas encore connu mais on devrait être fixé d’ici la fin du mois. En attendant les leaks de photos et d’informations se font de plus en plus nombreux sur twitter