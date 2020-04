DJI officialise un nouveau joujou : le drone Mavic Air 2 !

Comme prévu (voir ici et là) le drone Mavic Air 2 vient d’être présenté officiellement par le fabricant DJI. C’est un drone compact qui succède au Mavic Air premier du nom. Le quadricoptère mesure 180 x 97 x 84 mm et pèse 570 grammes. Il offre une autonomie de 34 minutes grâce à sa batterie de 3.500 mAh. A titre de comparaison, le Mavic Air 1 offre pour sa part 21 minutes d’autonomie via une batterie de 2.735 mAh.

Le Mavic Air 2 dispose d’un capteur de 48 Mega Pixels (au lieu de 12 MP sur le Mavic Air 1) ce qui lui permet de filmer des vidéos jusqu’en 4K avec 60 images par seconde. Voilà les autres formats supportés :

– 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps

– 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps

– FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps

– 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps

– 2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps

– FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps

A noter que la transmission entre la télécommande et le Mavic Air 2 passe une liaison OcuSync 2.0 sur les fréquences 2,4 et 5,8 GHz (c’était du WIFI sur le Mavic Air, ndlr.) ce qui permet d’obtenir d’après le fabricant une meilleure stabilité et une plus grande portée (jusqu’à 10 kms).

Le drone est proposé en deux versions :

– le Mavic Air 2 seul à 849€ : le drone, sa télécommande, une batterie, un chargeur, des hélices, la connectique, etc..

– le bundle Mavic Air 2 Fly More Combo à 1049€ : le drone, sa télécommande, 3 batteries, un chargeur, plus d’hélices, la connectique, des filtres, une station de recharge, un sac de transport, etc..