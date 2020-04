iPhone SE 2 : les précommandes sont ouvertes ! Le terminal est disponible dès 459€

Comme prévu, le nouvel iPhone SE d’Apple est disponible en pré commande. Voilà quelques sites et boutiques en ligne où il est possible d’effectuer une pré commande. Les appareils seront disponibles à partir du 24 avril.

Boutiques en ligne

– l’iPhone SE 2 à partir de 489€ sur Amazon.fr

– l’iPhone SE 2 à partir de 489€ sur l’AppleStore

– l’iPhone SE 2 à partir de 489€ sur CDiscount

– l’iPhone SE 2 à partir de 489€ sur Darty

– l’iPhone SE 2 à partir de 489€ sur la FNAC

– l’iPhone SE 2 à partir de 489€ sur RueDuCommerce

Opérateurs

– l’iPhone SE 2 à partir de 459€ chez SFR

– l’iPhone SE 2 à partir de 459€ chez Red by SFR

– l’iPhone SE 2 à partir de 459€ chez Sosh

– l’iPhone SE 2 à partir de 459€ chez Bouygues (après ODR)

– l’iPhone SE 2 à partir de 479€ chez Free Mobile

Pour rappel, l’iPhone SE de 2ème génération est disponible en trois coloris : rouge, blanc et noir. Il existe aussi en trois capacités de stockage : 64 Go à 489€, 128 Go à 539€ et 256 Go à 659€.

MAJ1 : ajout des tarifs des opérateurs

MAJ2 : baisse des prix chez SFR et SFR RED