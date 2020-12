La version 30.85 de Sandra 2020 est disponible en téléchargement

L’éditeur SiSoftware vient de publier la version 2020.12.30.85 de son programme d’informations et de tests SANDRA 2020. Ce nouvel opus améliore le support des processeurs Intel TigerLake qui pouvait provoquer un blue screen dans certaines circonstances. Les benchs “Crypto CPU” ont aussi été améliorés. A noter enfin que la détection des SSD M.2. NVMe de chez Micron a été amélioré.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous. Vous pouvez télécharger Sandra 2020 version 2020.12.30.85 sur cette page de notre section Téléchargement ou sur le site de l’éditeur.

Mises à jour et correctifs apportés par cette version :

* CPU Crypto Benchmark:

– AES HWA acceleration not used when available. [30.81 fix] – VAES / AVX2 HWA acceleration may not be used on AMD Zen3. [30.85 fix]

* CPU Support:

– Intel TigerLake (TGL) memory details system crash (blue screen).

* GP-GPU Support:

– Intel TigerLake (TGL) video/GP details system crash (blue screen).

– Updated AMD video detection support.

* Disk Support:

– Microsoft Storage Spaces (Direct) storage pools support.

– Micron NVMe SSD detection.