Sabrent prépare un SSD de 2,5″ avec 16 To stockage

En plus de miser sur les performances avec son impressionnant SSD M.2. NVMe Rocket 4 Plus, le fabricant Sabrent serait également en train de travailler sur un SSD 2,5 pouces de très grande capacité croient savoir nos confrères du site TweakTown.

En effet, le constructeur aurait dans ses cartons un SSD au format 2,5 pouces (et non pas un SSD M.2. NVMe) dont la capacité atteindrait 16 To de stockage. Une capacité impressionnante qui permettrait de sauvegarder une quantité énorme de données sur un disque à mémoire flash. Notons toutefois que le SSD serait un modèle de 9,5 mm d’épaisseur contre 7 mm généralement pour les SSD actuels.

D’après TechRadar, le SSD de 16 To de Sabrent offrirait des débits de 550 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture, le tout avec 95.000 et 90.000 en lecture / écriture 4K. Il pourrait être équipé du contrôleur Phison E12S et embarquer de la mémoire NAND Flash QLC 96 couches conçue par Micron.

Pour le moment, on ne connaît pas la date de sortie ni le prix d’un tel bestiau. Mais nos confrères évoquent un tarif approximatif de 125$ par To soit 2.000 dollars.