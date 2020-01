La version 6.22 du programme HWiNFO est de sortie !

Le programme d’informations HWiNFO est un outil bien connu des bidouilleurs et des amateurs d’overclocking. Le pogramme est en effet capable de fournir de nombreuses informations techniques concernant votre ordinateur et les composants qui l’équipent (carte mère, le processeur, la RAM, la carte graphique, etc..)

En cette journée du 29 janvier 2020, l’éditeur du logiciel vient de mettre en ligne la version 6.22 de HWiNFO. Celle-ci apporte des correctifs et des améliorations (cf. le changelog ci-dessous) et notamment le support de nouveaux matériels. Le programme prend par exemple maintenant en charge les dernières cartes graphiques Radeon RX 5600 XT d’AMD, mais aussi l’Aquacomputer Octo (un appareil qui permet de contrôler 8 ventilos en même temps) ansi que le système de refrodissement liquide Corsair H115i RGB PRO XT.

Le changelog complet est visible ci-dessous.

–> Télécharger HWiNFO 6.22

–> Télécharger HWiNFO 6.22 Portable

Changelog Hwinfo 6.22

– Updated reporting of PPT/TDC/EDC limits when OC-Mode active (no limits).

– Added monitoring of Effective CPU Core VID on AMD Zen CPUs.

– Multiple sensor items can now be configured at once via settings.

– Added support of selective sensor items for logging.

– Improved FCLK monitoring on AMD Zen2.

– Enhanced sensor monitoring on ASRock X570 Creator and X570 AQUA.

– Updated USB ID database.

– Improved reporting of advanced parameters on AMD Zen2-based CPUs/APUs.

– Added monitoring of advanced parameters on AMD Zen1-based CPUs/APUs.

– Added monitoring of C-State residency on AMD Zen CPUs/APUs.

– Fixed reporting of DIMM SPD information on Supermicro H11SS series.

– Added AMD Radeon RX 5600 XT.

– Added support of Aquacomputer Octo.

– Added ability to use simple formulas (including other sensor values) for custom sensors.

– Added support of Corsair H115i RGB PRO XT.