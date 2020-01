iOS et iPadOS 13.3.1 sont disponibles en téléchargement

Apple vient de publier la version 13.3.1 d’iOS et d’iPadOS à destination de ses smartphones et tablettes. Ce nouvel opus apporte plusieurs changements et améliorations comme on peut le voir ci-dessous.

Changelog iOS 13.3.1

Cette mise à jour permet notamment de :

– résoudre un problème de la fonctionnalité Limites de communication autorisant l’ajout d’un contact sans exiger la saisie du code de « Temps d’écran »,

– ajouter un réglage permettant de contrôler l’utilisation des services de localisation de la puce Ultra Wideband U1,

– corriger un problème pouvant causer un délai avant de pouvoir modifier une photo Deep Fusion prise sur un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro,

– corriger un problème dans Mail pouvant forcer le chargement des images distantes lorsque le réglage « Charger les images distantes » est désactivé,

– résoudre un problème pouvant entraîner l’apparition dans Mail de plusieurs boîtes de dialogue « Annuler »,

– corriger un problème entraînant l’utilisation par FaceTime de l’appareil photo ultra grand-angle arrière au lieu de l’appareil photo grand-angle,

– corriger un problème pouvant entraîner l’échec de la livraison des notifications push lorsque l’appareil est connecté à un réseau Wi-Fi,

– résoudre un problème pouvant distordre les sons lors d’appels téléphoniques dans certains véhicules via CarPlay,

– proposer une assistance pour les voix de Siri en anglais (Inde) sur le HomePod.

– apporter des correctifs de sécurité

A noter qu’Apple a également mis en ligne tvOS 13.3.1, macOS 10.15.3 et WatchOS 6.1.2. Et même iOS 12.4.5 pour les personnes possédant encore un terminal compatible jusqu’à iOS 12 (iPhone 5S, iPhone 6S, iPad Air, iPad Mini 2/3, iPod Touch 6)