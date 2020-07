Le Prime Day d’Amazon aura lieu cette année du 5 au 6 octobre 2020

Le Prime Day d‘Amazon est une opération commerciale qui se déroule tous les ans vers la mi juillet. L’année dernière, l’événement a eu lieu les 15 et 16 juillet 2019. De nombreux clients et membres Prime de l’enseigne ont pu profiter de l’occasion pour acquérir des produits à prix réduits.

Le rendez-vous existe depuis six ans maintenant et il est devenu incontournable pour tous les amateurs de bons plans et de bonnes affaires. A tel point que les ventes réalisées par Amazon durant ces deux jours de promotions intenses n’ont rien à envie au Black Friday et au Cyber Monday.

Malheureusement en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit toujours un peu partout dans le monde et plus particulièrement aux Etats-Unis, l’événement ne pourra pas avoir lieu en juillet cette année.

D’après nos confrères des sites Business Insider et CNBC, l’édition 2020 du Prime Day d’Amazon pourrait se dérouler cette année en octobre et non en juillet. Ce laps de temps supplémentaire devrait permettre aux fabricants et aux vendeurs tiers d’avoir suffisamment de stock pour répondre à la demande, tout en espérant que d’ici là le COVID-19 soit de l’histoire ancienne…

Selon toute vraisemblance, le Prime Day d’Amazon pourrait s’étaler cette année du 5 au 6 octobre 2020. Notez que pour l’instant l’information n’est pas encore officielle… mais c’est en tout cas le planning qu’a envoyé Amazon a ses différents vendeurs tiers.