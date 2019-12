Le programme GPU-Z vient de sortir en version 2.28

GPU-Z est aujourd’hui disponible en version 2.28.0. Le programme prend désormais en charge les nouvelles puces Radeon RX 5500 XT et Radeon Pro W5700 d’AMD ainsi que les futurs drivers d’AMD. GPU-Z-2.28 améliore aussi la détection des chips AMD RX 470D, RX 560 Mobile, Picasso, Raven Ridge. Le changelog complet est disponible ci-dessous.

Liste des changements de GPU-Z 2.28

– Added support for AMD Radeon RX 5500 XT, Radeon Pro W5700

– Added support for upcoming AMD graphics driver

– Fixed VRAM reporting on 4 GB Navi cards to show correct value

– Improved detection for AMD RX 470D, RX 560 Mobile, Picasso, Raven Ridge

– Fixed clock readings on older ATI graphics cards

– Added DirectX Support reporting for ATI R200 GPUs

Pour télécharger GPU-Z 2.28.0, vous pouvez vous diriger vers le site de l’éditeur ou vers cette page de notre section téléchargement.