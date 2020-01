Les drivers AMD Radeon Adrenalin 20.1.4 sont optimisés pour Warcraft III Reforged

AMD propose une nouvelle mise à jour de ses drivers Radeon Adrenalin. Les pilotes 20.1.4 sont optimisés pour le jeu Warcraft III Reforged qui sortira demain, ainsi que pour le jeu Journey to the Savage Planet qui sort aujour’hui.

En plus du support de ces deux nouveaux jeux, les pilotes 20.1.4 apportent aussi plusieurs correctifs commme on peut le voir ci-dessous.

Correctifs apportés :

– Red Dead Redemption 2 may experience square or blocky textures on some terrain during gameplay when using Vulkan API.

– Some Vulkan API games may experience a crash or application hang when performing a task switch while Radeon Image Sharpening is enabled.

– Text overflow is observed in toast messages for some languages.

– Radeon ReLive may fail to switch recording to desktop when Radeon Software is open.

– Grand Theft Auto 5 may experience a system hang or black screen at launch, when opening Radeon Overlay while in game, or after performing a task switch while in game.

– Audio may intermittently be missing from Radeon ReLive recordings near the end of recorded clips.

– Integer Scaling option is not showing up or available on some Windows 7 system configurations.

Les drivers Adrenalin 20.1.3 sont disponibles en téléchargement sur le site d’AMD.