Les drivers GeForce 441.41 WHQL sont disponibles en téléchargement

NVIDIA vient de mettre en ligne la version 441.41 WHQL des drivers Geforce. Les pilotes sont optimisés pour le jeu Halo Reach : les performances du jeu ont été améliorées, des profils de jeu ont été créés et des bugs ont été corrigés. Les drivers 441.41 WHQL apportent aussi le support des fonctions Image Sharpening pour les jeux OpenGL et Vulkan.

Les drivers Geforce 441.41 WHQL intègrent également quelques correctifs :

– SLI][Red Dead Redemption 2][Vulkan]: The benchmark may crash while running in Vulkan mode with SLI enabled and using Ultra graphics settings.

– [Red Dead Redemption 2][Vulkan]: Stalling occurs on some systems with 4-core and 6-core CPUs.

– [Shadow of the Tomb Raider]: The game may crash when launched in DirectX 12 mode.

– [Forza Horizon 4]: “Low streaming bandwidth” error may occur after extended gameplay.

Ces derniers prennent maintenant en charge les nouvelles cartes graphique GeForce GTX 1660 SUPER. Ils ajoutent aussi la fonction « image-sharpening » dans le panneau de configuration ainsique la compatibilité G-SYNC pour le mode Ultra Low Latency.

Le détail complet des nouveautés apportées par les drivers 441.41 WHQL est disponible dans ce fichier PDF.

Les drivers GeForce 441.41 WHQL sont téléchargeables soit depuis le site du fabricant soit via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 441.41 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 441.41 WHQL pour Windows 10 (64-bit)