Les drivers GeForce 526.98 WHQL sont de sortie…

NVIDIA met à disposition la version 526.98 WHQL des drivers GeForce. Les pilotes prennent en charge la nouvelle carte graphique GeForce RTX 4080. Ils supportent aussi le jeu Marvel’s Spider-Man : Miles Morales qui sort aujourd’hui sur PC

Les drivers supportent aussi Warhammer 40 000 : Darktide et World of Warcraft : Dragonflight. Ils prennent également en charge la mise à jour NVIDIA DLAA de Monster Hunter Rise : Sunbreak et la mise à jour DLSS 3 de WRC Generations – The FIA WRC Official Game.

Plusieurs correctifs sont aussi au programme des GeForce 526.98 WHQL :

Le logo G-SYNC ne s’affiche pas dans le menu du téléviseur LG OLED lorsqu’il est connecté à une GeForce RTX 40 série [3849595]

Uncharted : Legacy of Thieves Collection peut planter au lancement sur une GeForce GTX 10 série [3841379]

[QNIX QX2710/Fujitsu Siemens SL23T-1/Dell UP2715K/ HP Z27q] Impossible de sélectionner la résolution de certains moniteurs depuis les paramètres d’affichage de Windows [3833829][3833632][3689061]

[Daz Studio] L’application se bloquait après la mise à jour vers le dernier pilote lors de la tentative d’exécution de la simulation[3838022]

Le service Desktop Window Manager (dwm.exe) pouvait signaler une utilisation beaucoup plus élevée du GPU sur certaines configurations PC [3830387/3739997]

Maxon – Les allocations de mémoire vidéo Cinema4D + Redshift3D provoquent un TDR ou un plantage du pilote [3659104]

Les drivers GeForce 526.98 WHQL sont téléchargeables sur le site de NVIDIA.