Les jeux Filament et Rising Storm 2: Vietnam sont offerts sur l’Epic Games Store

Direction l’Epic Game Store pour découvrir les nouveaux jeux qui sont offerts cette semaine… Cette fois-ci on a droit aux deux titres suivants : Filament et Rising Storm 2: Vietnam.

Direction l’Epic Game Store pour découvrir les nouveaux jeux qui sont offerts cette semaine…

Cette fois-ci on a droit aux deux titres suivants : Filament et Rising Storm 2: Vietnam. Le premier est un jeu de type casse tête alors que le second est un jeu d’action – stratégie.

Les deux jeux sont téléchageables gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au jeudi 10 novembre 2022.

Résolvez des casse-tête basés sur des câbles et découvrez ce qui est arrivé à l’équipage de l’Alabaster. Maintenant avec un système d’indices (Hint System) pour les énigmes les plus complexes.

La série Red Orchestra au Vietnam : parties à 64 joueurs, plus de 20 cartes, Armée américaine et Corps des Marines, PAVN/NVA, NLF/Vietcong, forces australiennes et ARVN, plus de 50 armes, 4 hélicoptères pilotables, mines, pièges et tunnels. Brutal. Authentique. Exigeant. Personnalisable.