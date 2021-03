Un nouvel article est disponible ce matin sur Bhmag. Il s’agit d’un test du SSD Lexar NQ100 de 480 Go. C’est un modèle de 2,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s et qui offre selon nos tests des débits de 563,75 Mo/s en lecture et de 501,33 Mo/s en écriture. L’article est disponible sur cette page.

