Philips sort le 272B1G : un moniteur 27″ pour la bureautique

Philips vient de sortir un nouveau moniteur qui porte la référence 272B1G. Il s’agit d’un écran destiné à un usage bureautique. Le 272B1G offre une diagonale de 27 pouces au format 16/9, il est équipée d’une dalle IPS qui supporte une définition Full HD de 1920 x 1080.

Pour ce nouveau modèle, le constructeur annonce les spécifications techniques suivantes : un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 250 cd/m² et un taux de contraste de 1000:1. Au niveau des angles de vision on est sur du 178/178°.

Le Philips 272B1G dispose d’un pied ergonomique qui permet de régler l’écran (en hauteur, en rotation horizontale, en inclinaison ou même en pivotement à 90°). Le moniteur est en outre doté des technologies “LowBlue” (pour réduire les émissions de lumière bleue), “Flicker Free” (pour réduire le scintillement). A noter que pour économiser l’énergie, le 272B1G est doté d’un capteur infrarouge (le PowerSensor) qui permet de détecter la présence ou non de l’utilisateur en face de l’écran et ainsi de s’adapter en conséquence.

Du côté de la connectique, le 272B1G offre 1 port VGA, un port DVI-D, un DisplayPort 1.2 et une prise HDMI 1.4. Une entrée et une sortie audio sont également présents, tout comme 1 port USB-B (ascendant) et 4 ports USB descendants dont qui supporte le chargement rapide. Des enceintes 2 x 2 Watts complètent l’ensemble.

Le Philips 272B1G sera disponible dans le courant du mois de juin au tarif de 229€ TTC.