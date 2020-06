AMD confirme l’arrivée des Ryzen 4000 pour la fin de l’année

Contrairement aux rumeurs qui annonçaient l’inverse, AMD vient de confirmer que sa prochaine gamme de processeurs, les Ryzen 4000, seraient bel et bien disponibles d’ici la fin de l’année.

Pour rappel, les processeurs AMD Ryzen 4000 dont on entend parler depuis plusieurs mois maintenant seront basés sur l’architecture Zen 3 et seront gravés en technologie 7 nm+ contairement aux actuels Ryzen 3000 (Zen 2 et gravure en 7 nm).

Ils offriront un support étendu de la norme PCI Express 4.0 afin d’offrir de meilleures performances (I/O) pour les SSD mais aussi le support d’un plus grand nombre de ports M.2., SATA et USB 3.2.