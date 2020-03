Le prix des processeurs AMD Ryzen 3000 continue de baisser. Quels sont les tarifs en ce moment ?

Bonne nouvelle pour les personnes qui souhaitent upgrader leur machine ou pour celles qui envisagent de s’assembler un nouveau PC, le prix des processeurs AMD Ryzen 3000 continue de subir une baisse sensible. Les processeurs AMD de dernière génération n’ont jamais été aussi abordables qu’en ce moment.

La palme revient au Ryzen 5 3600X que l’on peut maintenant dégoter à moins de 200€ chez certaines enseignes (199,99€ chez Amazon.fr par exemple) alors qu’il coûtait pas loin de 300€ à sa sortie. Et au Ryzen 5 3600 qui ne coûte plus que 176,60 sur Amazon.fr.A contrario les Ryzen 3 3200G et Ryzen 5 3400G qui disposent tous les deux d’une puce graphique intégrée voient leur prix grimper en flèche…

Voilà les tarifs des Ryzen 3000 actuellement :

RYZEN 3 3200G

Caractéristiques : 4 cores et 4 threads

Puce graphique Radeon Vega 8 intégrée

Fréquences de 3,6 GHz / 4 GHz

Prix de lancement : 129$

Tarif LDLC : 108,95€

Tarif TopAchat : 104,90€

Tarif RueDuCommerce : 94,90€

Tarif Amazon.fr : 89,90€

Tarif Amazon.de : 93,99€

RYZEN 5 3400G

Caractéristiques : 4 cores et 8 threads

Puce graphique Radeon Vega 11 intégrée

Fréquences de 3,7 GHz / 4,2 GHz

Prix de lancement : 182$

Tarif LDLC : 164,95€

Tarif RueDuCommerce : 224,15€

Tarif Amazon.fr : 200,03€

Tarif Amazon.de : 179€

RYZEN 5 3600

Caractéristiques : 6 cores et 12 threads

Fréquences de 3,6 GHz / 4,2 GHz

Prix de lancement : 199$

Tarif LDLC : 199,94€

Tarif TopAchat : 199,90€

Tarif RueDuCommerce : 179,90€

Tarif Amazon.fr : 176,60€

Tarif Amazon.de : 176,50€

RYZEN 5 3600X

Caractéristiques : 6 cores et 12 threads

Fréquences de 3,8 GHz / 4,4 GHz

Prix de lancement : 249$

Tarif LDLC : 249,95€

Tarif TopAchat : 239,90€

Tarif RueDuCommerce : 238,50€

Tarif Amazon.fr : 199,99€

Tarif Amazon.de : 218,99€

RYZEN 7 3700X

Caractéristiques : 8 cores et 16 threads

Fréquences de 3,6 GHz / 4,4 GHz

Prix de lancement : 329$

Tarif LDLC : 349,94€

Tarif TopAchat : 349,90€

Tarif RueDuCommerce : 349,90€

Tarif Amazon.fr : 319,99€

Tarif Amazon.de : 319€

RYZEN 7 3800X

Caractéristiques : 8 cores et 16 threads

Fréquences de 3,9 GHz / 4,5 GHz

Prix de lancement : 399$

Tarif LDLC : 399,95€

Tarif TopAchat : 399,90€

Tarif RueDuCommerce : 379,90€

Tarif Amazon.fr : 351€

Tarif Amazon.de : 339,31€

RYZEN 9 3900X

Caractéristiques : 12 cores et 24 threads

Fréquences de 3,8 GHz / 4,6 GHz

Prix de lancement : 499$

Tarif LDLC : 499,94€

Tarif TopAchat : 529,90€

Tarif RueDuCommerce : 477,90€

Tarif Amazon.fr : 449,23€

RYZEN 9 3950X

Caractéristiques : 16 cores et 32 threads

Fréquences de 3,5 GHz / 4,7 GHz

Tarif LDLC : 899,95€

Tarif TopAchat : 899,90€

Tarif RueDuCommerce : 811,21€

Tarif Amazon.fr : 799,99€

Tarif Amazon.de : 799€

MAJ : baisse générale des tarifs sauf pour les Ryzen 3 3200G et Ryzen 5 3400G (avec puce graphique) qui voient leur prix grimper.