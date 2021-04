Promotions sur Dealworlds : Windows 10 Pro à seulement 7,10€

Découvrez dans ce bon plan une vente printemps-été dédiée aux logiciels qui vous fera économiser de l’argent ! Grâce à ces promotions et ces remises, différents types de logiciels deviennent extrêmement abordables, ce qui permet de s’équiper à moindres coûts pour mettre à niveau son PC, pour le travail à distance ou même pour les études. Des codes promos permettent de réduire le prix de plusieurs produits et des offres spéciales sont disponibles directement. Grâce à ces prix très bas, il est possible de rester productif pour un coût réduit

Vous pouvez jeter un coup d’œil aux offres ci-dessous pour faire des économies sur de nombreux logiciels Microsoft déjà utilisés partout dans le monde.

Que vous ayez besoin de Win10 Pro, Office 2019 ou LTSC, profitez des remises exclusives pour les lecteurs de Bhmag et faîtes des économies grâce à Dealworlds en obtenant Windows 10 pour seulement 7,10 € en 2021.

52% de réduction sur Windows avec le code promo: EBN52

Pour bénéficier de la remise, ajoutez le ou les articles au panier puis appliquez le code promo.

– Windows 10 Professional (32/64-Bit) à 7.10€

– Windows 10 Professional (32/64-Bit) (2 PC) à 11.64€

– Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) à 7.64€

– Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) (2 PC) à 12.71€

– Windows Server 2019 Standard à 15.04€

65% de réduction sur la gamme Office avec le code promo: EBN65

En achetant en bundle (c’est à dire en offre groupée) ça permet d’obtenir une réduction supplémentaire.

– Office 2019 Professional Plus (1 PC) à 26.91€

– Bundle Windows 10 Pro + Office 2019 Pro à 31.38€

– Bundle Windows 10 Home + Office 2019 Pro à 31.45€

– Office 2016 Professional Plus (1 PC) à 19.05€

– Bundle indows 10 Pro + Office 2016 Pro à 22.24€

– Bundle Windows 10 Home + Office 2016 Pro à 22.47€

55% de réduction sur divers produits avec le code promo: EBN55

D’autres types de produits sont également disponibles. Peut-être recherchez-vous des logiciels à usage domestique, étudiant ou professionnel ? Les produits listés sont adaptés et à bon prix.



– Visio Professional 2019 à 19.19€

– Project Professional 2019 à 22.55€

– Office 365 (pour Windows) à 15.19€

– Office 2019 (Home and Student) à 35.99€

– Office 2019 Home and Business for PC 1 utilisateur à 49.50€

Le processus d’achat est simple et des méthodes de paiement multiples sont disponibles. Toutes ces promotions et remises spéciales présentées ci-dessus sont limitées dans le temps et ne sont valables que jusqu’à épuisement des stocks – donc si vous souhaitez mettre à niveau votre équipement pendant les vacances, ne tardez pas trop …

Si vous rencontrez un problème ou si vous avez simplement une question à poser, le service client de Dealworlds est là pour vous aider avec des paroles et des actes! Pour les contacter, envoyez-leur simplement un mail à l’adresse suivante : support@dealworlds.com.