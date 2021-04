Recalbox 7.2 est disponible avec le support des Light Guns

Les développeurs de Recalbox ont dévoilé ce week-end une nouvelle version de leur système d’exploitation spécialisée dans l’émulation retrogaming. Et apparemment ils n’ont pas fait les choses à moitié puisque la nouvelle version 7.2 de Recalbox apporte un grand nombre de changements et d’améliorations.

Désormais, Recalbox 7.2 supporte par exemple les Light Guns autrement dit les jeux de tir. Plus de 250 jeux issus des consoles Nintendo NES, Sega Master System,Megadrive/MegaCD, Super Nintendo, Dreamcast, Playstation, Arcade avec lesquels on pouvait jouer avec un pistolet à l’époque sont maintenant compatibles avec Recalbox, et ce sans aucune configuration puisque tout est déjà préconfiguré afin de faciliter la vie de joueurs.

Seules conditions pour exploiter cette nouvelle fonctionnalité : avoir à disposition une wiimote et une DolphinBar de la marque Mayflash, ainsi qu’un support en forme de pistolet pour plus d’immersion. Attention : un kit par joueur est nécessaire.

Si vous avez connu la Nintendo NES à l’époque vous vous rappelez très certainement du jeu de tir Duck Hunt dans lequel il fallait dégommer des canards… et bien grâce à la compatibilité Light Gun de Recalbox il est à nouveau possible de rejouer à ce jeu et bien d’autres…. sur votre écran 4K dernier cri, alors que le matériel d’origine n’est compatible qu’avec les écrans CRT.

Les développeurs de Recalbox ont également apportés de nombreuses optimisations à leur système afin d’améliorer les performances dans les jeux. Du coup, la quasi-totalité des jeux Nintendo 64, Dreamcast, Naomi et Atomiswave fonctionnent désormais pleinement sur Raspberry Pi 4 et la majorité des jeux Nintendo 64, Playstation 1 et PSP sont pleinement fonctionnels sur les consoles Odroid Go Advance et Odroid Go Super.

Et histoire de gagner encore en performances avec le Raspberry Pi 4, il est maintenant possible d’overclocker directement le Raspberry Pi 4 avec Recalbox afin de faire grimper sa fréquence de fonctionnement de 1,5 GHz d’origine à carrément 2 GHz. Attention toutefois à posséder un bon refroidissement car le Pi 4 a la (mauvaise) réputation de chauffer pas mal à sa fréquence d’origine alors on imagine à 2 GHz …

A noter que Recalbox 7.2 prend désormais en charge 5 nouveaux systèmes (Watara Supervision, PICO 8, Pocket Challenge V2, Elektronika BK et SuperCassette Vision) en plus des 120 systèmes déjà supportés. Des machine assez méconnues mais si vous les avez connu à l’époque ça peut être l’occasion de replonger quelques années en arrière et redécouvrir certains vieux jeux d’antan.

La prise en charge des joyCon de la Nintendo Switch est également au programme de Recalbox 7.2. Les joyCon gauche et droit sont vus comme deux manettes différentes mais ils peuvent aussi être associés comme une seule et même manette, exactement comme sur la Nintendo Switch. Le support des appareils audio en Bluetooth (écouteurs, hauts parleurs, etc..) est également annoncé.

De nombreuses autres améliorations sont aussi au menu de Recalbox 7.2 comme on peut le voir dans cette vidéo :

Pour le téléchargement de Recalbox 7.2 rendez-vous sur le site officiel de Recalbox.