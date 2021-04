Jeu gratuit : Aidez Marty à atteindre les 88 miles à l’heure avec la Delorean

Histoire de passer un peu le temps ce week-end, je vous propose un petit jeu gratuit. C’est un jeu sans prétention qui a été développé par un fan de la saga Retour Vers Le Futur. Le jeu s’appelle “Twin Pines Mall” autrement dit “Le centre commercial des deux pins”.

Dans Twin Pines Mall, votre mission si vous l’acceptez est d’aider Marty à échapper aux libyens qui viennent de descendre froidement ce bon vieux Doc Emmett Brown sur le parking du centre commercial des 2 pins car il aurait soit disant volé du plutonium. Les terroristes veulent également la peau de Marty et le prennent en chasse sur le parking du centre commercial. Marty grimpe alors dans la Delorean de Doc et tente de s’enfuir tout en évitant les tirs ennemis.

Pour ne pas se faire avoir par les terroristes, il n’y a pas cinquante solutions : Marty doit appuyer sur le champignon de la Delorean et parcourir de long en large le parking des 2 pins le plus vite possible afin d’atteindre les 88 miles à l’heure. Mais attention le parking est étroit et la possibilité d’échapper aux libyens est assez tendue. A la vitesse de 88 mph, la Delorean et son passager seront projetés dans le passé et éviteront ainsi une morte certaine…

Alors, est-ce que ça vous dirait d’aider Marty à atteindre les 88 miles à l’heure ? A moins que vous ne soyez qu’une mauviette ……

Le jeu Twin Pines Mall est disponible gratuitement sur le site de l’auteur. Il suffit de télécharger le fichier TwinPinesMall.zip qui pèse 27 Mo, de le décompresser et d’exécuter le fichier TwinPinesMall.exe pour lancer le jeu.

Niveau gameplay : vous avez la possibilité de configurer les touches du clavier ou même de jouer à la manette. Au lancement du jeu plusieurs options sont en effet proposées et vous pouvez choisir la résolution à laquelle vous souhaitez jouer ou encore le niveau de qualité graphique du jeu ce qui permet d’avoir des graphismes plus ou moins détaillés, et donc un jeu plus ou moins rapide.

A noter qu’il existe également une version de Twin Pins Mall jouable directement depuis le navigateur mais celle-ci a tendance à ramer voire à planter. Elle est accessible ici mais je ne vous la conseille pas.

Et pour finir cette actualité en beauté, voilà une petite vidéo en stop motion sur le même thème :