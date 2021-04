IIyama s’adresse aux gamers avec un nouvel écran 27″ WQHD

Le nouveau moniteur G-Master GB2770QSU de IIyama est un écran 27 pouces à destination des joueurs. Doté d’une dalle IPS WQHD, l’écran est capable d’afficher une définition de 2.560 x 1.440 pixels.

Les autres caractéristiques techniques de l’écran sont plutôt intéressantes puisque le GB2770QSU supporte un temps de réponse de 0,5 ms seulement et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz ce qui pourra s’avérer plus qu’appréciable pour les gamers. Son contraste est de 1000:1 et sa luminosité de 400 cd/m2.

L’appareil supporte la technologie FreeSync Premium Pro et la technologie HDR400. Mis à part ça, sachez que l’écran présente un ratio de 16:9. et qu’il offre des angles de vision de 178/178°.

Au niveau de la connectique, le GB2770QSU propose du classique : un port HDMI, un DisplayPort, une prise jack pour le casque et deux ports USB. Sont également présentes deux enceintes 2 x 2 Watts qui pourront servir en dépannage.

Couvert une garantie de trois ans, le IIyama GB2770QSU sera commercialisé prochainement en France. Il est déjà référencé au prix de 379€ sur Amazon.fr.