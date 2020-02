Rumeurs : Apple pourrait dévoiler l’iPhone SE 2 / iPhone 9 le 31 mars prochain

Si l’on en croit les rumeurs qui circulent en ce moment sur le web, le prochain smartphone d’Apple connu jusqu’à présent sous le nom d’iPhone SE 2 ou d’iPhone 9 pourrait être annoncé le mois prochain. A priori une keynote pourrait avoir lieu le mardi 31 mars et l’appareil pourrait être disponible en boutique dès le 3 avril. C’est du moins ce que relate le site allemand Iphone-ticker.de qui prétend être bien informé.

Pour rappel, l’iPhone 9 / iPhone SE 2 sera un modèle d’entrée de gamme qui remplacera le vieillissant iPhone 8 au catalogue d’Apple. Comme on l’a vu dans cette actualité il devrait ressembler à ça et être équipé des composants suivants :

iPhone SE 2 / iPhone 9

– Processeur Apple A13 Bionic

– RAM : 3 Go de mémoire vive

– Capacités : 64 Go ou 128 Go.

– Ecran 4,7″ Retina HD (326 ppi)

– Résolution : 1334 x 750 pixels

– Capteurs photos : 12 MP à l’arrière (f/1.8) et 7 MP à l’avant (f/2.2)

– Trois coloris : noir, argent et rouge

– Tarifs : 399$ (64 Go) et 449/499$ (128 Go)

Parallèlement à cette annonce, la firme de Cupertino devrait également présenter iOS 13.4ainsi qu’un tapis de chargement sans fil. Il se murmure également que de nouveaux iPad Pro, de nouveaux MacBook Air et de nouveaux MacBook Pro pourraient aussi être de la partie mais cela est beaucoup moins certain…