Rumeurs : l’iPhone 13 pourrait avoir à disposition 1 To de stockage

Si l’on en croit les dernières rumeurs en date, le prochain modèle d’iPhone, autrement dit l’iPhone 13, pourrait offrir une capacité de stockage encore jamais vu sur un smarrtphone de la firme à la pomme. En effet, selon les analystes de Wedbush l’iPhone 13 pourrait proposer pour la première fois une capacité de 1 To. De quoi permettre de stocker de nombreuses applications et jeux mais aussi et surtout une plus grande quantité de vidéos filmées en Full HD voire en 4K.

Actuellement, les iPhone 12 Pro et Pro Max proposent au maximum une capacité de stockage de 512 Go. En passant à 1 To l’iPhone 13 ferait un bond considérable en avant et permettrait ainsi à l’iPhone d’égaler l’iPad Pro qui propose d’ores et déjà une telle capacité.

Ce serait également un moyen pour Apple de rattraper son retard face à la concurrence qui propose déjà certaines modèles avec une capacité de 1 To. C’est notamment le cas du Samsung Galaxy S10 qui existe dans cette configuration depuis près de deux ans. Ce n’est pas la première fois qu’une telle possibilité est évoquée, déjà en octobre dernier on se faisait l’écho sur Bhmag d’un possible iPhone 13 de 1 To.

Reste évidemment à voir quel serait le tarif chez Apple d’un tel iPhone 13 avec 1 To de stockage. Quand on voit déjà que les versions 512 Go de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max coûtent respectivement 1509€ et 1609€ chez Apple, on peut déjà imaginer que l’iPhone 13 de 1 To pourrait facilement avoisiner les 2.000€ quand il sortira…..

L’arrivée de l’iPhone 13 n’est toutefois pas pour tout de suite puisqu’il est question d’une sortie au cours de l’automne 2021. En plus d’une capacité étendue, il se murmure que l’iPhone 13 pourrait disposer d’un processeur plus puissant, d’un écran supportant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourrait signer aussi le retour du Touch ID : le lecteur d’empreintes digitales absent des dernières versions d’iPhone. Au niveau design, il pourrait ressembler (ou pas) à ce concept. A voir…