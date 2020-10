Selon une étude, Netflix domine largement le secteur de la VOD en France

Les services de vidéo en streaming ont le vent poupe. Les différentes plateformes se livrent une véritable bataille dans ce secteur vidéo ludique pour engranger un maximum d’abonnés.

D’après une étude réalisée par Statista, les plateformes vidéos les plus populaires en France sont les suivantes : Netflix, Amazon Prime Vidéo et Youtube. Les trois plateformes se taillent la part du lion. Netflix domine largement le secteur (77% des répondants qui payent du contenu vidéo en ligne indiquent y avoir dépensé de l’argent l’an dernier). Suivi par Amazon Prime Vidéo (43%) et Youtube (28%).

Les autres plateformes se partagent les miettes laissés par les trois ténors du secteur. Ainsi on trouve OCS (15%), Canal VOD (14%), la VOD d’Orange (11%), Google Play Store (11%), iTunes (10%) et Playstation Store (10%)