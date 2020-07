Le version 1 To du SSD portable Samsung T5 est soldée au prix de 159€ sur Amazon.fr. Pour information, ce disque portable dispose d’une coque en métal et d’une connectique USB 3.1 de type de C. C’est un SSD récent qui exploite de la mémoire V-NAND 3D en 64 couches et qui offre des débits de de 540 Mo/s en mode USAP.

– Samsung T5 de 1 To à 159€ sur Amazon.fr

