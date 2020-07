Soldes : 24€ la micro SDXC SanDisk Extreme de 128 Go

Durant le soldes, Amazon.fr brade à nouveau la micro SDXC SanDisk Extreme de 128 Go au prix de 24,99€. Un très bon tarif que l’on avait déjà pu croiser il y a quelques semaines auprès de la même enseigne.

Pour rappel, la micro SDXC SanDisk Extrême répond aux normes U3, A2 et V30 et ses débits peuvent atteindre 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Cette carte peut trouver sa place dans un appareil photo, une console de jeux, un drone ou une caméra sportive comme la GoPro par exemple.

A noter que la carte est fournie avec un adaptateur SD/microSD afin de pouvoir l’utiliser avec une majorité de périphériques.

-> micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 24,99€ sur Amazon.fr

MAJ le 20/07/2020 : toujours dispo !